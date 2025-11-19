Il Como ha perso solo una volta in trasferta fino a ora, il Toro vuole tornare alla vittoria tra le mura amiche

Dodicesima giornata di campionato alle porte. Archiviata la sosta per le nazionali, il Torino si appresta a ritornare in campo tra i propri tifosi. Il pareggio con la Juventus, che ha sancito il ritorno della squadra granata a fare punti nel derby d’andata dal 2001, ha portato sicuramente portante fiducia agli uomini di Baroni che ora devono vedersela con il Como di Fabregas.

Il Como sconfitto una volta in trasferta, il Toro una in casa

L’ultima sconfitta in trasferta del Como in queste stagione, risale alla seconda giornata di campionato contro il Bologna persa 1-0, che combacia per altro con l’ultima sconfitta dei Lariani. D’altro canto l’ultima vittoria del Torino in casa risale al 26 ottobre contro il Genoa. I granata inoltre non perdono in casa in campionato da un mese, dopo la brutta e unica sconfitta contro l’Atalanta, hanno registrato due vittorie e un pareggio.

Gol fatti e subiti

Il Como oltre che essere imbattuto da 4 partite in trasferta, ha subito solo 3 gol in 5 partite totali. Una solidità difensiva in trasferta non indifferente in ottica del prossimo impegno. Il Torino ha siglato 5 gol in in 5 partite in casa, al netto di una produzione offensiva in miglioramento. I lariani in trasferta hanno registrato invece solo 3 gol. I granata tra le mura amiche vacillano dal punto di vista difensivo, con 6 gol subiti in 5 partite.

Sia Como che Torino per 3 volte in svantaggio

Il Como in trasferta, nelle 3 partite in cui è andato a segno delle 5 totali, si è trovato in svantaggio per 3 volte, occasioni nelle quali ha poi registrato una sconfitta, una vittoria e un pareggio. il Torino in 5 partite disputate in casa è andato in svantaggio anch’esso per 3 volte, salvo poi portare a casa, come il Como, una sconfitta, un pareggio e una vittoria.