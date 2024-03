Il tecnico del Monza a un passo per sostituire Coppitelli. Poi la scelta di rimanere in Brianza prima del grande salto in A

Nell’estate del 2022 il dt Davide Vagnati aveva contattato Raffaele Palladino come possibile allenatore della Primavera in sostituzione di Federico Coppitelli, al secondo addio ai granata. Sembrava praticamente fatta, finché non è arrivato il no del tecnico e il Torino ha virato su Giuseppe Scurto. Palladino ha preferito continuare a studiare da allenatore nella Primavera del Monza, prima dell’inaspettato grande salto in prima squadra in Serie A del settembre 2022, al posto dell’esonerato Giovanni Stroppa. Il Monza ha fatto così affidamento dopo un punto nelle prime 6 partite su un allenatore aveva appeso gli scarpini al chiodo solo nel 2019 e il prossimo 17 aprile compirà 40 anni. Un bel rischio per una neopromossa, che a fine stagione si è piazzata addirittura all’undicesimo posto.

Il futuro di Palladino

Palladino proviene come Juric dalla “scuola Gasperini”: allenatore di entrambi nell’esperienza da calciatori al Genoa. Lezioni di 3-4-2-1, che Palladino varia al 4-2-3-1. Juric è stato invece allenatore di Palladino nella straordinaria esperienza di Crotone. Ora l’allievo potrebbe essere uno dei papabili nomi a superare il maestro, sempre se Juric decidesse davvero (o la società) di chiudere la sua esperienza al Torino, allo scadere del contratto. Ad oggi il Monza si trova avanti di un punto ai granata ed è un serio pretendente all’Europa, la stessa che Juric ha stabilito come prerogativa per restare. Sicuramente la panchina del croato scricchiola e non solo perché i granata non occupano attualmente un posto europeo. Probabilmente si è arrivati alla fine di un ciclo e il nome di Palladino ha tutte le carte in regola per crearne un altro, magari provando a dare lo slancio definitivo verso le competizioni continentali. Tutte ipotesi, con Juric che avrà il tempo e la prova del campo per smentire e cercare di condurre i granata verso qualche gita all’estero. Senza dimenticare l’interesse suscitato dalle formazioni di alta classifica, che potrebbero influenzare le scelte di Palladino in vista dell’inizio del prossimo campionato.