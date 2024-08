Al termine di Inter-Atalanta 4-0, Raoul Bellanova ha parlato così: “Non sono per niente contento della prestazione personale che ho fatto”

Nella serata di ieri, pesante sconfitta per l’Atalanta a San Siro, per 4-0 contro l’Inter. A fine partita ha parlato Raoul Bellanova, ex Torino. Il numero 16 bergamasco ha giocato titolare. Queste le sue parole: “Io sono un calciatore professionista, dopo questa sera e dopo un 4-0 i miei pensieri vanno altrove. Cairo ha detto le cose che ha detto, è stato il mio presidente e devo ringraziarlo a prescindere dal fatto che siano vere o meno. Ora sono qui e devo cercare di dare qualcosa in più, non sono per niente contento della prestazione personale che ho fatto. E poi devo cercare di amalgamarmi con la squadra, il passato è il passato. Un calciatore deve pensare al presente”.