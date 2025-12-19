La partita di domenica tra Sassuolo e Torino vedrà il ritorno del norvegese al Mapei e il ritrovo tra Walukiewicz e i granata

Al Mapei Stadium domenica due giocatori, tra l’altro compagni anche al Torino per una stagione, rincontreranno le rispettive ex squadre. Stiamo parlando di Marcus Pedersen e Sebastian Walukiewicz: nessuno dei due, nella precedente esperienza, ha lasciato un segno indelebile.

Walukiewicz, una stagione anonima in granata

Sebastian Walukiewicz è approdato sotto la Mole nell’estate del 2024, per poi lasciare i granata a fine luglio di quest’anno, in prestito con diritto di riscatto al Sassuolo. La parentesi al Torino, durata appena 11 mesi, non ha convinto granché i tifosi, a dir la verità fin dal giorno del suo acquisto avvenuto per la modica cifra di 4,7 milioni. Il difensore polacco ha giocato 29 partite durante la scorsa stagione, quasi sempre utilizzato come braccetto di difesa sul lato destro in cui era in ballottaggio con Vojvoda, prima del cambio di modulo e il passaggio alla difesa a 4 che lo ha visto scivolare indietro nelle gerarchie proprio a favore di Pedersen.

Pedersen, l’ultimo assist proprio contro il Toro

Marcus Pedersen, dopo una stagione in maglia neroverde, ritorna per la prima volta da ex al Mapei Stadium. L’esterno norvegese militò nel Sassuolo nella stagione 23/24 (anno della retrocessione) in cui giocò 29 partite e siglò 2 assist. Interessante notare che il suo ultimo assist in neroverde, ma più in generale nella sua carriera ad oggi, risalga proprio alla partita contro il Torino di quella stagione. La sfida in questione risale al 10 febbraio 2024, dove i granata e i neroverdi si affrontano per la 24a giornata di Serie A. Ad andare in vantaggio sono proprio i neroverdi che grazie al cross di Pedersen trovano il gol con Pinamonti, salvo poi subire la rete di Zapata che sigillerà il pareggio.