Confermato il 3-5-2 come modulo di partenza, Baroni valuta le alternative in difesa in caso di infortuni o assenze

Baroni e Petrachi nelle ultime settimane hanno confermato che il 3-5-2, nonostante la ridotta profondità della rosa, sarà il principale sistema di riferimento fino a fine stagione.

Il Torino, con la partenza di Coco e Masina, ha dovuto fare i conti con la possibilità in cui uno dei centrali a disposizione venga a mancare anche per una singola giornata. Per garantire una discreta profondità al reparto, Baroni in queste settimane tenterà di valutare il possibile apporto che altri difensori della rosa potrebbero fornire alla squadra. Su tutti, Dembélé e Biraghi potrebbero infatti essere riadattati a braccetti di difesa.

Biraghi interprete di esperienza

L’ex capitano della Fiorentina aveva già ricoperto quel ruolo sotto la guida di Palladino, che nella stagione 2024/2025 aveva deciso di adattare Biraghi a braccetto di difesa. Il classe 1992 vanta quindi una discreta esperienza da centrale negli ultimi anni, e per questo, la sua esperienza e duttilità in difesa potrebbero permettere a Baroni di poter contare su un uomo in più in caso di necessità. Avere un giocatore con queste caratteristiche permetterebbe al Torino di crescere sul piano del gioco, considerando la capacità di Biraghi di distinguersi per qualità palla al piede e precisione nei lanci, elementi che consentirebbero ai granata di sfruttare con maggiore continuità le ripartenze dal basso.

Dembélé alternativa per la difesa

Sebbene Dembélé sia un terzino di ruolo, nel corso della stagione 2025/2026 il francese è stato impiegato anche come braccetto di difesa. L’esperimento, però, non ha dato i risultati sperati: all’esordio in campionato contro la Lazio, il classe 2004 ha commesso un errore di superficialità che ha impedito al Torino di uscire dall’Olimpico con la vittoria, svanita nel finale con il gol biancoceleste nato proprio da quella disattenzione. Nonostante la sua prima apparizione non sia stata da incorniciare, Dembélé potrebbe essere uno dei possibili giocatori all’interno della rosa in grado di poter dare profondità al reparto difensivo granata.