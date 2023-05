Pietro Pellegri è stato letteralmente osannato durante la commemorazione di Superga: tra lui e i tifosi è sbocciato il feeling

Quella di Pietro Pellegri non è stata sicuramente una stagione semplice. L’attaccante granata è stato spesso in panchina per la concorrenza di Sanabria, in una delle sue migliori stagioni in Serie A. Il paraguaiano è a quota 10 gol in campionato ed è visto da Juric come il titolare della rosa. Per Pellegri un minutaggio abbastanza esiguo finora, ma la partita contro la Sampdoria può essere stata quella della svolta per l’ex Monaco. Il motivo? Il gol ritrovato e la conseguente esultanza, per cui è scoppiata in campo una vera e propria rissa e che ha scatenato gli animi dei giocatori blucerchiati.

Torino, Pellegri osannato a Superga

Mai come durante la commemorazione di Superga Pietro Pellegri era stato amato dai tifosi. Il numero 11 è stato oggetto di cori da parte dei tifosi, che sembrano averlo preso particolarmente a cuore dopo la trasferta del Ferraris. Pellegri ha segnato il gol del raddoppio a pochi minuti dal termine della gara e si è portato le mani alle orecchie provocando i tifosi doriani. Poi le scuse, più di Juric che dello stesso Pellegri nel post partita, che dopo il suo allenatore si è detto molto dispiaciuto del gesto. Paradossalmente l’episodio sembra averlo avvicinato molto alla tifoseria, che gli ha fatto da chioccia nelle ultime ore.