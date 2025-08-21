L’ex direttore sportivo granata è tornato a parlare del proprio rapporto con Cairo, svelando anche un consiglio datogli

10 anni da direttore sportivo del Torino, prima di un litigio con Cairo – nato da un malinteso – che ha sancito la fine della sua esperienza in granata. Gianluca Petrachi, ex dirigente del Toro, ha parlato ai microfoni di Sportitalia facendo il punto sul proprio rapporto con il presidente, spiegando anche come gli abbia dato un consiglio importante per il suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Petrachi su Cairo

Il dirigente salentino ha prima di tutto dichiarato: “A volte subentra un po’ la stanchezza e come in tutte le coppie ci sono momenti up e momenti down. Lui ha pensato che io mi stessi accordando con qualche squadra prima che finisse il campionato, in realtà non era così. C’erano stati degli abboccamenti ma niente di più anche perché mi stavo giocando l’Europa, che poi abbiamo ottenuto.

Lui l’ha vista come un tradimento, e il chiarirsi era servito a poco. Io avevo preso la mia strada, lui la sua. Siamo stati quattro anni senza parlarci, c’è stato un piccolo riavvicinamento quando è morto Sinisa, poi lo scorso anno abbiamo chiarito, ci sono state delle scuse e questo mi ha fatto enormemente piacere perché ha capito che mi ero comportato in maniera onesta. Adesso ci parliamo, ridiamo, scherziamo, e parliamo di calcio”.

L’ex direttore sportivo del Toro ha poi chiuso svelando di aver dato un consiglio allo stesso Cairo: “Gli ho detto anche che adesso deve decidere cosa vuol fare, nel senso che Torino è stanca. O cerca veramente di fare qualcosa di speciale mettendocela tutta per portare il Torino in Europa oppure deve fare delle valutazioni perché un clima così ostile nei suoi confronti è diventato molto pesante e non serve a nessuno”.