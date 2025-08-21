Il centrocampista albanese è pronto per svolgere le visite mediche che precederanno la firma con il club granata
Dopo l’accelerata improvvisa nella trattativa con l’Inter, Asllani è ora arrivato a Torino per svolgere le visite mediche al centro di Medicina dello Sport che precederanno la sua firma con il club granata.
Al termine degli ultimi accertamenti, il giocatore classe 2002 si recherà al Filadelfia per firmare il contratto con il Torino. Asllani arriva con la formula di un prestito oneroso a 1,5 milioni con un diritto di riscatto fissato a 11,5. Nelle prossime il giocatore si inserirà all’interno della rosa per poi essere a disposizione di Baroni per l’inizio della nuova edizione del campionato di Serie A.
Meno male che lo scorso anno il diverso aveva preso Sosa e non Goosens, non mi sembra granché
Ecco il coniglietto da tastiera razzista che vivendo solo nella virtualità e non avendo altra vita reale scrive l’ennessima cazz4t4 con uno dei suoi molteplici multinick! 🤣🤣🤣 cagasaki, jeremy75 e pokaroka77.
Non verrà riscattato, ha rinunciato al Bologna per 200 Mila euro in più qui e la certezza che la TDC non gli tarperà le ali.
Dulcis in fundo, visto spesso (mia moglie è interista) e questo è un pulcino in mezzo a un nubifragio, coraggio zero, niente di che.
Io sono contento di Asllani, per me meglio di NC, però vorrei dire una cosa senza essere polemico.. in tanti (me compreso) abbiamo sempre detto di fare i tifosi e non i commercialisti, ora si fanno le pulci sull’arrivo di Asllani perché non è un acquisto ma un prestito, io… Leggi il resto »
Vorrei tu avessi ragione, ma ormai mi sono quasi rassegnato.
Speruma bin
Eh lo so che tu avresti preferito Nicolussi Caviglia che non e’ un regista, quindi non e’ quello che ci serve. Pero’ e’ gobbo, lo avrebbero dato via solo a titolo definitivo, e le mexde hanno un diritto sulla sua rivendita. Quindi, per te sarebbe stato l’ideale per ragliare “vehcairupiciu… Leggi il resto »
Bravo, diglielo che noi preferiamo tutta un’altra razza
Ma se l’argentetia non è tua…..si chiama furto oppure serve a cosa?
A fare un campionato migliore dello scorso, e avvicinare qualche interessato alla vetrina, poi da cosa nasce cosa, e in queste situazioni uc è un lupo, ripeto che questa è una mia idea ed è quello che spero con tutta l’anima
Hai una cena di pesce pagata
Non credo che potrò venire… sarò sicuramente ubriaco marcio 😂
🤣🤣🤣
Festeggerò quella data tutti gli anni come fosse Natale, comprerò pure i regali per la famiglia, l’albero però no, già mi rompe le palle quando lo devo fare davvero.