Il Torino è pronto per l’arrivo del nuovo giocatore albanese, il classe 2002 sarà uno dei punti di riferimento del centrocampo

Nell’ultima partita contro il Modena è parso evidente quanto al Torino serva un play di centrocampo, e l’arrivo di Asllani potrebbe sopperire a parte delle lacune che si sono viste nel primo tempo di Coppa Italia.

Il Torino è pronto per accogliere un nuovo giovane giocatore di qualità che possa dare maggiore sicurezza alla mediana granata. Asllani è un giocatore che potrà ritagliarsi parecchio spazio sotto la guida di Baroni, ed è proprio per questo che il giovane albanese ha preferire il Torino come destinazione finale. Dopo la cessione di Ricci, i granata hanno perso un giocatore chiave che si è rivelato tra i migliori della passata stagione, e con l’arrivo di Asllani il Torino sembra essersi avvicinato a trovare un sostituto.

Un play per il centrocampo

Marco Baroni nel corso della preseason ha sperimentato un discreto numero di possibili assetti tattici per valutare quale fosse la formazione che potesse rendere il Torino più competitivo. Nelle prime giornate del campionato, il nuovo tecnico continuerà a valutare i suoi nuovi giocatori e i possibili nuovi moduli, ma grazie all’arrivo di un giocatore di qualità come Asllani, Baroni potrà avvalersi di un play di centrocampo per dirigere i suoi uomini. L’albanese sebbene sia appena arrivato potrebbe candidarsi per vestire una maglia da titolare già nelle prime partite del campionato, dal momento che il Torino ha dimostrato di avere bisogno di un nuovo giocatore di qualità in mediana.

Gli interpreti del 4-2-3-1

Il 4-2-3-1 è uno dei moduli preferiti di Baroni, e per questo motivo il nuovo tecnico cercherà di fare affidamento su questo schieramento per l’inizio della sua avventura in granata. Con questo modulo Asllani si candida a prendere il posto di uno dei due uomini di centrocampo, il suo ruolo sarà quello di impostare le azioni del Torino e di facilitare la transizione tra i reparti. Per questo compito Baroni valuterà di schierarlo in coppia con un altro centrocampista come Casadei, Gineitis o Anjorin, che ha fornito una buona prestazione alla prima apparizione all’Olimpico Grande Torino.

Il passaggio al 4-3-3

Nell’ultima partita contro il Modena, Baroni ha giocato la carta Ilkhan per tentare di indirizzare il corso della partita in favore dei granata. Per farlo, il nuovo tecnico ha anche cambiato l’assetto della squadra, scesa in campo nella ripresa con il 4-3-3. Asllani è un giocatore che potrebbe facilitare la transizione da un modulo all’altro, dal momento che l’albanese potrebbe essere schierato davanti alla difesa granata per indirizzare il gioco della squadra, e rivelarsi così in grado di dare maggiore varietà di gioco a Baroni.