Il Torino è pronto per l’arrivo del nuovo giocatore albanese, il classe 2002 sarà uno dei punti di riferimento del centrocampo
Nell’ultima partita contro il Modena è parso evidente quanto al Torino serva un play di centrocampo, e l’arrivo di Asllani potrebbe sopperire a parte delle lacune che si sono viste nel primo tempo di Coppa Italia.
Il Torino è pronto per accogliere un nuovo giovane giocatore di qualità che possa dare maggiore sicurezza alla mediana granata. Asllani è un giocatore che potrà ritagliarsi parecchio spazio sotto la guida di Baroni, ed è proprio per questo che il giovane albanese ha preferire il Torino come destinazione finale. Dopo la cessione di Ricci, i granata hanno perso un giocatore chiave che si è rivelato tra i migliori della passata stagione, e con l’arrivo di Asllani il Torino sembra essersi avvicinato a trovare un sostituto.
Un play per il centrocampo
Marco Baroni nel corso della preseason ha sperimentato un discreto numero di possibili assetti tattici per valutare quale fosse la formazione che potesse rendere il Torino più competitivo. Nelle prime giornate del campionato, il nuovo tecnico continuerà a valutare i suoi nuovi giocatori e i possibili nuovi moduli, ma grazie all’arrivo di un giocatore di qualità come Asllani, Baroni potrà avvalersi di un play di centrocampo per dirigere i suoi uomini. L’albanese sebbene sia appena arrivato potrebbe candidarsi per vestire una maglia da titolare già nelle prime partite del campionato, dal momento che il Torino ha dimostrato di avere bisogno di un nuovo giocatore di qualità in mediana.
Gli interpreti del 4-2-3-1
Il 4-2-3-1 è uno dei moduli preferiti di Baroni, e per questo motivo il nuovo tecnico cercherà di fare affidamento su questo schieramento per l’inizio della sua avventura in granata. Con questo modulo Asllani si candida a prendere il posto di uno dei due uomini di centrocampo, il suo ruolo sarà quello di impostare le azioni del Torino e di facilitare la transizione tra i reparti. Per questo compito Baroni valuterà di schierarlo in coppia con un altro centrocampista come Casadei, Gineitis o Anjorin, che ha fornito una buona prestazione alla prima apparizione all’Olimpico Grande Torino.
Il passaggio al 4-3-3
Nell’ultima partita contro il Modena, Baroni ha giocato la carta Ilkhan per tentare di indirizzare il corso della partita in favore dei granata. Per farlo, il nuovo tecnico ha anche cambiato l’assetto della squadra, scesa in campo nella ripresa con il 4-3-3. Asllani è un giocatore che potrebbe facilitare la transizione da un modulo all’altro, dal momento che l’albanese potrebbe essere schierato davanti alla difesa granata per indirizzare il gioco della squadra, e rivelarsi così in grado di dare maggiore varietà di gioco a Baroni.
be’ mi pare si siano esposti dicendo che abbiamo molte mezz’ali(ed e’ vero). Direi che si va verso un trio Casadei Asllani Ginetis in mezzo con Anjorin Vlasic e ilkhan riserve. Ilic e’ un di piu’ da vendere ed infine io tameze lo terrei, e’ l’unico mediano di rottura in… Leggi il resto »
Ilkhan mi ha stupito, ma dal punto di vista sanitario deve essere usato ancora con il contagocce. Può giocare 30 min di buona fattura in ogni partita. Il prossimo anno se sta bene punti su di lui e saluti aslani…..ma una domanda che mi continua a circolare nella testa. Anzi… Leggi il resto »
Qundi con qualsiasi modulo si giochi risulta indispensabile un regista! Anche per il Baroniano 4231! Ma guarda un po’. E ovviamente alla Cairese se ne accorgono alla fine di agosto, dopo 3 imbarcate in amichevole con 9 gol presi e 1 fatto e un primo tempo col Modena nel quale… Leggi il resto »