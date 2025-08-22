La squadra di Chivu è pronta per la ripresa del campionato e contro i granata cercherà di ottenere i primi punti importanti

La stagione 2024/2025 è terminata con l’amaro in bocca per l’Inter, che ha visto spegnersi il sogno di vincere lo scudetto per appena un punto di differenza con il Napoli.

Con l’addio di Simone Inzaghi, l’Inter è ora pronto per un nuovo capitolo della sua storia sotto la guida di Chivu. Il nuovo tecnico ha esordito sulla panchina dei nerazzurri al mondiale per club dove è riuscito a accedere agli ottavi di finale del torneo. Dopo aver pareggiato con il Monterrey e aver battuto l’Urawa e il River Plate, l’Inter si è scontrato contro i brasiliani della Fulminense nel primo turno a eliminazione diretta del torneo. A seguito di quell’esperienza, Chivu ha avuto la possibilità di conoscere la sua nuova squadra da più vicino e nelle amichevoli precampionato i nerazzurri sono partiti con il giusto ritmo, riuscendo a vincere le ultime partite. Ora l’Inter è pronta per ospitare il Torino a San Siro per il primo turno del nuovo campionato, e cercherà di fare il possibile di ottenere i primi punti importanti della stagione.

Da Thuram a Martinez: i trascinatori dell’Inter

Nelle ultime due stagioni Thuram e Lautaro Martinez sono stati i due attaccanti di riferimento dei nerazzurri che hanno trascinato in più occasioni la squadra alla vittoria. L’intesa vincente tra questi due giocatori ha permesso alla squadra di Milano di andare a segno contro la maggior parte delle squadre di Serie A, e con l’inizio del nuovo campionato questi due giocatori vorranno riconfermarsi sulla falsa riga delle scorse stagioni.

I numeri della stagione

Nel campionato 2024/2025 l’Inter ha ottenuto un totale di 81 punti, riuscendo così a consolidare il secondo posto in Serie A. Con un totale di 79 gol, la squadra di Milano si è confermata come la più prolifica in Italia, e i 35 gol subiti la rendono la seconda miglior difesa del campionato. Il reparto difensivo si è sempre rivelato uno dei punti forti dell’Inter, che grazie ai tre centrali di riferimento a un portiere abile come Sommer è riuscita a collezionare numerosi clean sheet.