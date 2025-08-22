In attesa di essere ufficializzato, Asllani è già pronto a partire titolare contro la sua ex squadra nel primo turno di campionato

-3 all’alba. Manca sempre meno all’inizio della nuova Serie A, che prenderà il via già nella giornata di sabato con quattro gare in programma. Dovranno pazientare un po’ di più però i tifosi del Torino, in quanto i granata esordiranno nella serata di lunedì sera facendo visita all’Inter. Avrà dunque un po’ di tempo in più per sperimentare Marco Baroni, che dopo il cambio di sistema in corso durante la partita di Coppa Italia contro il Modena ha deciso in maniera quasi del tutto definitiva di affidarsi al 4-3-3. A San Siro ci saranno dunque novità importanti in particolar modo per quanto riguarda il centrocampo, dove spiccherà la presenza di Kristjan Asllani.

Asllani subito in campo

Non ancora ufficializzato né sceso in campo con i propri nuovi compagni, con molta probabilità Asllani avrà l’opportunità di raccogliere i primi minuti con la maglia del Torino già lunedì sera. E magari anche da titolare. L’albanese avrà infatti due allenamenti e mezzo a disposizione per adattarsi alle richieste tattiche di Baroni, e quest’ultimo vuole affidargli sin da subito le chiavi del centrocampo. Il classe 2002 potrà inoltre contare sul fatto di conoscere più che bene gli avversari, e questo può già rappresentare un fattore positivo per sé stesso e per il tecnico.

Al suo fianco Casadei e Anjorin

Se il posto in cabina di regia è già prenotato dall’albanese, ecco che al suo fianco ci saranno quasi sicuramente Casadei e Anjorin. L’ex Chelsea e Leicester è l’altro inamovibile della mediana e insieme ad Asllani creerà una coppia giovane, talentuosa e di livello. L’inglese, invece, è al momento favorito su Ilic per completare il terzetto, avendo dalla sua la fisicità per competere con il forte centrocampo dell’Inter. Un terzetto dunque inedito, nuovo e di belle speranze, che Baroni vuole portare al top in questa stagione.