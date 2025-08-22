Il Cholito è salito sul colle di Superga per rendere omaggio al Grande Torino: la foto pubblicata sui social

Sono bastate due settimane al Cholito Simeone per integrarsi alla grande a Torino. Non solo all’interno del gruppo, con la squadra e lo staff che ha accolto nel migliore dei modi l’attaccante, ma anche per quanto riguarda la città e in particolare la storia granata. A dimostrarlo la visita che l’argentino ha fatto nella giornata di oggi a Superga, dove si è recato per rendere omaggio al Grande Torino. Simeone ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritrae in preghiera sul colle, a simboleggiare la solennità e la sacralità del posto ma anche la sua sensibilità.