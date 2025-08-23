Dopo lo spezzone in Coppa Italia contro il Modena Simeone vuole iniziare a fare sul serio: punta alla titolarità contro l’Inter

Manca sempre meno all’inizio della Serie A, che prenderà il via questa sera. Due giorni di attesa in più invece per il Torino, che sarà impegnato nel posticipo del lunedì che chiuderà la prima giornata di campionato. I granata faranno visita a un Inter che vuole subito vincere davanti ai propri tifosi, e che farà di tutto per iniziare al meglio. Al di là dell’aspetto tecnico-tattico servirà dunque grinta da parte dei giocatori di Baroni, e chi al meglio rappresenta questa qualità è Simeone. L’argentino, che ha esordito in Coppa Italia entrando a gara in corso, vuole ora prendersi una maglia da titolare.

Simeone si candida

16 partite contro l’Inter, un solo gol: questi i dati del Cholito, che punta ovviamente a invertire questo trend. L’argentino ha inoltre segnato due sole volte a San Siro – contro il Milan -, ma in entrambe le occasioni si è reso decisivo. La voglia di fare bene quindi c’è, le possibilità pure: ecco dunque che Simeone sta lavorando duramente in allenamento per provare a superare Ché Adams nelle gerarchie e prendersi di forza una maglia da titolare. Dopo essersi messo in mostra allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Modena l’attaccante vuole ripetersi, magari avendo la possibilità di stare in campo per più minuti.

Una maglia per due

Viste le condizioni di Zapata, ancora non in grado di giocare troppi minuti, Simeone può davvero insidiare Ché Adams. Lo scozzese non ha fatto molto bene in Coppa, motivo per cui Baroni potrebbe decidere di premiare il Cholito e schierarlo titolare in una gara tanto importante come quella di lunedì. Ci sono ancora due allenamenti a disposizione per decidere, ma nella testa di Baroni i dubbi sicuramente non mancano.