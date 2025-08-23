Simeone si è raccontato ai canali ufficiali del Torino: la trattativa col club, le prime emozioni al Fila, la città, i compagni

Ancor prima di essere presentato ai giornalisti, il Cholito si è raccontato ai canali ufficiali granata. Su canale YouTube del Torino, l’attaccante ha spiegato le sue emozioni svelando anche della trattativa. “Sono arrivato da poco, da dieci giorni, le prime sensazioni sono di emozione e motivazione, ho tanta voglia di iniziare questa nuova avventura al Toro: ovviamente sono in città da poco, sto iniziando a conoscere la città e i compagni, sono contento”.

La trattativa col Torino

“Il presidente Cairo mi ha cercato per anni. Quando mi ha chiamato Cairo questa estate sapevo che era arrivato il momento giusto… Mi ha chiamato col direttore, è stata la scelta giusta da fare. Sono davvero molto contento e ho molto fuoco dentro di me che vorrei buttare dentro il campo. Mi hanno cercato tante squadre, ci sono stati momenti in cui ho pensato di rimanere a Napoli ma quando ho parlato con Cairo e Vagnati ho capito che volevo cambiare e venire a Torino era la scelta che dovevo fare”.

Il Cholito sul Torino

Poi sul Toro: “E’ un posto dove serve grinta, Torino è sempre stata una squadra grintosa e posso dare tanto su questo aspetto. Il debutto contro il Modena è stato emozionante, c’era anche mio padre che dopo aver perso il giorno prima è venuto comunque a vedermi. Questo mi fa sentire bene, fa capire quanto sia importante il rapporto padre-figlio”.

Sul Filadelfia ha detto: “Mi ha sorpreso quanto la società tiene ai calciatori, percepisco grande energia al Filadelfia, si sente che c’è un’aria diversa. Sono contento di stare in un posto dove ci sono stati tanti grandi calciatori che hanno vinto tanto e per me è un onore essere in un posto così speciale. Sono in Italia da molti anni e ho sempre cercato di prendere qualcosa dalle esperienze e dalle persone nei club in cui ho giocato. Il primo gol al Grande Torino? Mi immagino un gol di cattiveria, di grinta”.