Inter e Torino aprono il proprio campionato sfidandosi a San Siro: quella tra i due club è una sfida ricca di doppi ex

Finalmente si ricomincia. Dopo tre lunghi mesi di attesa, riparte il campionato di Serie A, che si prospetta essere ricco di sorprese. La prima magari potrebbe arrivare domani sera a San Siro, dove il Torino fa visita all’Inter per la prima giornata. Nerazzurri e granata tornano a sfidarsi alla Scala del Calcio quasi un anno dopo quel 5 ottobre indimenticabile, purtroppo a causa del brutto infortunio riscontrato da Duvan Zapata. Ma Inter-Torino è soprattutto una sfida che fa spesso esternare emozioni forti, che riunisce i calciatori alle proprie vecchie tifoserie e che permette a tanti vecchi compagni di ritrovarsi: sono diversi, infatti, i doppi ex in campo.

Quanti ex in granata

È in particolare nella rosa di Marco Baroni che sono presenti tanti giocatori che in passato hanno vestito la maglia nerazzurra. Si parte ovviamente dal più fresco, vale a dire Asllani: mancano solo le formalità burocratiche, poi sarà granata. Tra i più “recenti” c’è anche Casadei, il quale è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter senza però mai esordire. Oltre a lui presente anche Biraghi, che a Milano ha fatto molto bene con Antonio Conte, ottenendo un secondo posto in classifica. Ultimo della lista Lazaro, che a differenza del collega terzino non è mai riuscito a entrare nel cuore dei tifosi interisti, nonostante le alte aspettative al suo arrivo.

E c’è Darmian

L’unico ex Toro attualmente nella rosa dell’Inter è invece Matteo Darmian, che sotto la Mole ha fatto bene eccome. 3 anni indimenticabili per il 35enne lombardo, il cui punto più alto è stato ovviamente il gol nel derby del 2015 vinto.