Toro.it

Le proteste contro il presidente del Torino continuano, striscioni di dissenso anche nel corso del giro di Spagna

Oggi ad Alba è stato dato il via alla seconda tappa della Vuelta, nota anche come il Giro di Sagna. Una gara a tappe professionale di ciclismo su strada, la competizione è iniziata il 23 agosto e terminerà il 14 settembre a Madrid.

Nel secondo giorno della competizione sono comparsi in Piemonte degli striscioni di protesta nei confronti del presidente del Torino che recitavano la scritta: “Cairo Vattene”. I tifosi granata hanno scelto un evento importante per esprimere il proprio dissenso, e dopo aver avuto esempi simili nel corso del Giro d’Italia e del Tour de France, nella giornata di oggi sono stati esposti degli striscioni anche nel corso della competizione della Vuelta.

TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 24-08-2025

Iscriviti
Notificami
10 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
James 75
James 75
49 minuti fa

Figure di merxa in giro per l’Europa,pagliaccio verme VENDI UFFICIALMENTE

madde71
madde71
1 ora fa

Anche davanti al Filadelfia un poetico “Ti ridiamo i palloni basta che ti levi dai c……i. Ditelo ragazzi, grazie

Berggreen
Berggreen
52 minuti fa
Reply to  madde71

Grande Madde 😂👏👏👏

James 75
James 75
50 minuti fa
Reply to  madde71

😂😂🤣🤣🤟🤟🤟🤟🤟

1000051687
Emil
Berggreen
Berggreen
48 minuti fa
Reply to  Emil

Emil,cazz di ricordi, avevo 10 anni. Come del resto gli Squallor

Inter-Torino, parata di ex: l’ultimo è Asllani