Le proteste contro il presidente del Torino continuano, striscioni di dissenso anche nel corso del giro di Spagna
Oggi ad Alba è stato dato il via alla seconda tappa della Vuelta, nota anche come il Giro di Sagna. Una gara a tappe professionale di ciclismo su strada, la competizione è iniziata il 23 agosto e terminerà il 14 settembre a Madrid.
Nel secondo giorno della competizione sono comparsi in Piemonte degli striscioni di protesta nei confronti del presidente del Torino che recitavano la scritta: “Cairo Vattene”. I tifosi granata hanno scelto un evento importante per esprimere il proprio dissenso, e dopo aver avuto esempi simili nel corso del Giro d’Italia e del Tour de France, nella giornata di oggi sono stati esposti degli striscioni anche nel corso della competizione della Vuelta.
