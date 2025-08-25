Nel 2022, l’allora diciottenne turco non era stato impeccabile nell’occasione della rete decisiva dei nerazzurri

Ilkhan contro l’Inter avrà la sua possibilità di esordire da titolare nel nuovo campionato di Serie A per cercare di convincere Baroni.

Dal momento che Asllani non potrà prendere parte all’incontro, il nuovo tecnico del Torino affiderà il compito di regista a Ilkhan. Il turco contro il Modena con il suo ingresso in campo ha invertito l’inerzia della partita, e per questo motivo Baroni vorrà contare su di lui contro l’Inter. Il classe 2004 contro i nerazzurri si giocherà le sue chance di ritagliarsi sempre maggiore importanza all’interno della rosa, e per questo motivo sarà motivato a condurre una buona prova.

Ilkhan, quella partita del 2022

Ilkhan contro l’Inter non avrà solo la possibilità di imporsi tra le rotazioni dei titolari della squadra, ma contro i nerazzurri, il turco avrà la possibilità di lasciarsi alle spalle la prova negativa condotta alla sua prima apparizione a San Siro.

Nella stagione 2022/2023, dopo essere stato acquistato dal Torino, Ilkhan era entrato a gara in corso contro l’Inter, rendendosi protagonista di un errore che aveva permesso alla squadra avversaria di trovare il gol decisivo per la vittoria. Ilkhan aveva infatti mancato la marcatura su Brozovic, che grazie al mancato intervento del giocatore granata è riuscito a dare via all’azione che ha portato al gol del vantaggio.

L’occasione per ritagliarsi spazio

Nonostante la buona prestazione in Coppa Italia sia arrivata contro un avversario non troppo ostico come il Modena, Baroni valuterà di dare una chance da titolare a Ilkhan contro l’Inter. Per il nuovo assetto del Torino, il nuovo tecnico dovrà fare affidamento su un play di centrocampo che possa dare il via all’azione offensiva granata, e non potendo contare ancora su Asllani, Baroni punterà nuovamente su Ilkhan. Il classe 2004 sarà motivato a fare bene, dal momento che contro l’Inter il turco avrà la possibilità di rilanciarsi in Serie A e magari di rendere più combattuto il ballotaggio per il ruolo di play titolare della squadra.