Il trequartista belga sarà uno degli osservati speciali dell’incontro in programma a San Siro tra Inter e Torino

Il Torino di Baroni è pronto per presentarsi ufficialmente al nuovo campionato di Serie A. I granata saranno ospiti dell’Inter a San Siro per disputare l’incontro che sarà valido per la prima giornata.

I granata esordiranno sotto la guida del nuovo tecnico contro una delle squadre più preparate del campionato. Per affrontare i nerazzurri, Baroni farà affidamento sui suoi giocatori migliori, e Ngonge sarà l’osservato speciale dell’incontro dal momento che il belga è stato uno dei giocatori richiesti dall’ex tecnico della Lazio nel corso del calciomercato.

A Torino dopo aver vinto lo scudetto

Competere contro un avversario come l’Inter non è mai facile, tuttavia il Torino potrà fare affidamento su un giocatore che ha da poco sollevato il trofeo della Serie A con il Napoli. Ngonge è infatti reduce da una stagione positiva, dove sebbene abbia preso parte ad appena 18 partite con la maglia dei partenopei, è riuscito a vincere il suo primo scudetto. Per questo motivo i granata contano molto su di lui, dal momento che l’esperienza guadagnata presso la squadra campana potrebbe dare maggiore qualità al Torino e alzare il livello delle ambizioni stagionali dei granata.

Il pupillo di Baroni

Contro il Modena Ngonge non è riuscito a incidere, tuttavia Baroni lo reputa un giocatore chiave che potrà aiutare la squadra da protagonista nel corso del campionato: “E’ stato in una grande squadra, ha vinto lo scudetto e adesso può giocare. Mi aspetto molto“. Nel corso della stagione 2023/2024, l’attuale tecnico del Torino è arrivato sulla panchina del Verona, e presso la squadra veneta, Baroni ha potuto contare sulle abilità di Ngonge, che sotto la sua guida ha collezionato 6 gol e 2 assist in 19 presenze in Serie A.