Dopo il pomeriggio di riposo concesso ieri, oggi è in programma una doppia seduta di allenamento: c’è anche Bellanova

nostro inviato a Pinzolo – Ieri pomeriggio Paolo Vanoli, per la prima volta in questo ritiro di Pinzolo, ha concesso mezza giornata libera ai suoi giocatori. Oggi si torna alla doppia sessione di allenamento. A seguire gli aggiornamento del lavoro sul campo Pineta.

L’allenamento mattutino a Pinzolo

Ore 12.10 Allenamento terminato: i giocatori rientrano negli spogliatoi e tanti di loro si fermano per foto e autografi con i tifosi, compreso Paolo Vanoli.

Ore 11.57 Finiti i giri di campo di corsa, ora Zapata e compagni stanno effettuando esercizi di stretching.

Ore 11.30 Finito il lavoro tattico, l’allenamento mattutino prosegue ora con il lavoro atletico: i calciatori granata stanno ora effettuando giri di campo di corsa.

Ore 10.48 Nel frattempo Masina lavora invece a parte con il preparatore atletico dopo il problema fisico che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo sabato

Ore 10.27 Sul campo secondario i calciatori granata, sotto gli occhi di Vanoli, hanno iniziato a lavorare con il pallone. Prima esercizi con la squadra divisa in due gruppi, in seguito tattica. Con i granata anche Sazonov oltre a Pellegri e Ricci: Prove soprattutto per l’attacco, con i portieri ad alternarsi tra i pali.

Ore 10.25 I calciatori granata si sono ora spostati sul campo secondario, c’è anche Raoul Bellanova in campo. In palestra solamente chi svolge un lavoro differenziato.

Ore 10.15 Paolo Vanoli insieme ai collaboratori del suo staff stanno ora preparando il campo secondario per la seconda parte dell’allenamento che inizierà appena finisce il lavoro in palestra.

Ore 10.00 Gli unici calciatori in campo sono i portieri che stanno lavorando sul secondario insieme al preparatore.

Ore 9.30 C’è anche Raoul Bellanova a Pinzolo. Il terzino granata è arrivato nella sede del ritiro in Trentino Alto Adige e ha iniziato a lavorare con i propri compagni di squadra. La sessione di lavoro è iniziata con il riscaldamento in palestra.