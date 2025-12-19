Granata avanti nel bilancio al Mapei Stadium, l’unica nota stonata è il numero di pareggi: 8 in 11 partite

Reduce dal successo casalingo contro la Cremonese, Il Toro si prepara a far visita al Sassuolo in uno stadio che negli ultimi anni ha portato bene ai granata. In 11 incontri in Serie A, disputati al Mapei Stadium regna l’equilibrio: I granata, infatti, hanno pareggiato otto volte, perso una sola gara e conquistato i tre punti in due occasioni. L’ultima gara risale al febbraio del 2024, quando i granata, grazie al gol di Zapata, pareggiarono l’iniziale vantaggio neroverde, collezionando per l’appunto l’ottavo pareggio.

Il gol vittoria di Marco Pjaca

Uno dei precedenti più vivaci risale alla stagione 21/22, è la nuova era di Juric dopo gli orrori degli anni precedenti. Siamo alla 4a giornata di Serie A e i granata fanno visita al Sassuolo di Dionisi, una partita che vede i granata più propositivi ma non abbastanza da sbloccare il match, almeno fino all’83’. Minuto in cui, Mandragora serve Pjaca in area di rigore il quale controlla e lascia partire un destro a giro sul secondo palo, sigillando la seconda vittoria dell’era Juric.

2 reti subite in 1 minuto, il Toro crolla nel finale

E’ l’anno del Covid e le due squadre si affrontano per la 5a giornata di campionato. Una partita anch’essa indubbiamente frizzante ma non tanto per il Toro, quanto per i neroverdi che in svantaggio di 2 reti, siglano il gol del 2-3 al minuto 84′ e la successiva rete del pareggio un minuto più tardi. Il Torino di Giampaolo scivola così sempre più in fondo alla classifica, dando seguito a una stagione tragica.

Il VAR ferma Falque allo scadere

E’ il secondo anno di Mazzarri al Toro e alla 17a giornata di Serie A, i granata fanno visita al Sassuolo. Succede tutto nel secondo tempo, dove il Toro passa in vantaggio con Belotti per poi essere raggiunto al 92′. I granata trovano poi il gol del sorpasso al 95′ con Iago Falque, mandando in delirio la panchina granata che farà i conti col VAR, il quale revocherà la rete per fuorigioco.