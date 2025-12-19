Novità dalla conferenza stampa di Baroni: il tecnico ha annunciato il ritorno in lista di Sazonov
Novità direttamente dalla conferenza stampa di Baroni pre Sassuolo-Torino. Il tecnico granata, ha annunciato il rientro in lista di Sazonov. In estate saltò all’ultimo momento il passaggio al Getafe del centrale georgiano, che non fu inserito nella lista dei 25 convocabili.
Ora, complice anche la momentanea assenza di Coco e Masina per via della Coppa d’Africa, il tecnico e la società hanno invece deciso di reintegrarlo.
Queste le parole del tecnico granata: “domani sarà in lista Sazonov, si è sempre allenato, era in uscita ma porteremo anche lui perché mi sembra giusto“.
