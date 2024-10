Nella prossima sfida di Serie A, il Torino giocherà in trasferta contro l’Inter: i nerazzurri hanno vinto in Champions League

Dopo le due sconfitte arrivate contro Empoli (Coppa Italia) e Lazio (Serie A), il Torino è chiamato a rialzare la testa. Ma non sarà facile: la 7^ giornata di campionato vede i granata fare visita all’Inter di Simone Inzaghi. Inter-Torino è in programma sabato 5 ottobre alle ore 20:45 a San Siro. I nerazzurri sono in buon momento di forma e arrivano dalla vittoria in Champions League contro la Stella Rossa. In campionato invece, alti e bassi con tanto di sconfitta nel derby contro il Milan. Inter e Torino sono entrambe a 11 punti in classifica. 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Toro che ha fatto 10 gol e ne ha subiti 8, mentre l’Inter ne ha fatti 13 e subiti 7. Si prospetta una bella sfida.

Il momento di forma

Dopo il pareggio per 0-0 in trasferta, all’Ethiad Stadium contro il Manchester City di Guardiola, l’Inter ha trionfato nella seconda giornata di Champions League. 4-0 in casa alla Stella Rossa. Gol di Calhanoglu (11′), Arnautovic (59′), Martinez (71′) e Taremi (81′, rigore). Una vittoria molto convincente. In campionato invece, i risultati delle prime 6 partite sono stati: Genoa-Inter 2-2, Inter-Lecce 2-0, Inter-Atalanta 4-0, Monza-Inter 1-1, Inter-Milan 1-2 e Udinese-Inter 2-3. I campioni d’Italia in carica sono una squadra forte e attrezzata. In casa, a parte il derby, sono 0 i gol subiti in tutte le competizioni.

Le vicende extra campo

In settimana però, si è parlato di Inter anche per vicende extra campo. Vicende che riguardano gli ultras. Infatti 19 persone, tra Inter e Milan, sono state arrestate con l’accusa di associazione a delinquere. Nessun dirigente dei club è indagato. Si tratta di ultras che, con l’aggravante del metodo mafioso, gestiscono la vendita di gadget, bevande, biglietti e parcheggi. C’è anche la mano della ‘ndrangheta sul tifo organizzato. 16 tifosi sono in carcere al momento, 3 ai domiciliari. L’indagine continua.