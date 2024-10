Vlasic è tornato a giocare in Serie A contro la Lazio: adesso c’è l’Inter in trasferta e potrebbe tornare titolare

Torino che si prepara a giocare la 7^ giornata di Serie A. L’avversario da affrontare, in trasferta, ha 11 punti in classifica come il Toro e si tratta dell’Inter. Dopo una settimana tra Champions League e vicende extra campo, sabato si gioca alle ore 20:45 a San Siro. Vanoli, dopo aver perso contro Empoli e Lazio, potrebbe cambiare qualcosa. Nikola Vlasic è tornato a pena disposizione. Adesso c’è anche lui e spera di tornare titolare contro i nerazzurri. Si candida quindi anche lui in mezzo al campo, se sta bene al 100%. In estate ha preso il numero 10, ma fino alla partita contro la Lazio non era stato mai convocato per la pubalgia. Oltre ad essere tornato tra i convocati, ha anche giocato.

I concorrenti

Ma ovviamente, ci sono dei concorrenti, dei competitors. Nel 3-5-2 di Vanoli, Samuele Ricci e Ivan Ilic non si toccano. Sono troppo importanti per il suo gioco e stanno facendo molto bene. Contro l’Inter, Vanoli potrebbe schierare dal primo minuto Vlasic, Ricci e Ilic. L’unico dubbio rimane appunto Vlasic. Infatti Karol Linetty e Adrien Tameze scalpitano. Soprattutto il primo, perché contro Verona e Lazio non è partito titolare. Ha giocato però in Coppa Italia contro l’Empoli. Vanoli ragiona su tutte le possibili soluzioni in mezzo al campo.

Un buon ritorno

Vlasic è un trequartista puro, ma può giocare anche come seconda punta o centrocampista. Molto probabile che, quando partirà dall’inizio, intraprenderà la seconda strada. Contro la Lazio, è entrato in campo al 18′ della ripresa al posto di Sanabria. Ha giocato alle spalle di Adams e Zapata. Con lui in campo, il 3-5-2 può diventare un 3-4-1-2. Nemmeno 5 minuti e al 22′ del secondo tempo ha fornito l’assist per il momentaneo 1-2 di Adams. Ha giocato bene e si è mosso bene. La stagione è lunga e c’è bisogno anche di lui. Vanoli lo sa e per questo lo ha preservato.