Gli esterni del Torino verso la partita contro l’Inter: Valentino Lazaro è la certezza, mentre Sosa e Pedersen si giocano il posto

Dopo due sconfitte di fila tra Coppa Italia e Serie A, il Torino di Vanoli cerca riscatto contro l’Inter. Per farlo però, a San Siro, serve l’11 migliore. Vanoli lavora al Filadelfia e cerca di chiarire i suoi dubbi di formazione. Nel suo 3-5-2 gli esterni sono molto importanti. Al momento, la certezza è Valentino Lazaro. Per lui già 2 assist in campionato ed è titolare fisso. La sua posizione però, dipende dagli altri due. Infatti l’austriaco può giocare sia a destra che a sinistra. Se gioca titolare Borna Sosa, allora gioca a destra. Invece se gioca titolare Marcus Pedersen, gioca a sinistra. Proprio Sosa e Pedersen, in vista della partita contro l’Inter, si giocano il posto da titolare.

L’alternanza

Sia Sosa che Pedersen, arrivati nel mercato estivo, hanno deluso fino ad ora. Sosa sta facendo bene in difesa, ma non spinge. Pedersen invece attacca con decisione, ma lascia alcuni spazi. Vanoli per adesso li sta alternando. Contro il Verona hanno giocato Sosa e Lazaro, contro l’Empoli in coppa Pedersen e Lazaro e contro la Lazio Sosa e Lazaro. Questo dall’inizio, perché poi a gara in corso le cose sono spesso cambiate. Pedersen a destra e Sosa a sinistra dall’inizio non si può ancora fare: serve Lazaro che conosce meglio i meccanismi.

Non solo loro 3

Ci sono poi altri 3 giocatori, oltre a loro 3. Uno è Dembelé, che Vanoli ogni tanto utilizza sia a destra che a sinistra. Poi ci sono anche Njie e Vojvoda. Il primo è un esterno d’attacco, ma contro la Lazio ha giocato nel finale sulla fascia. Il secondo invece, con Vanoli gioca in difesa da braccetto basso a destra, ma è un esterno di ruolo naturale. Per la prossima partita, il ballottaggio sulle fasce è tra Lazaro, Pedersen e Sosa. Ma occhio anche a loro 3, magari a gara in corso.