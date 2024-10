Esami per il centrocampista del Torino: per Ciammaglichella lesione all’adduttore, le sue condizioni saranno monitorate

Come Alieu Njie, anche Aaron Ciammagluchella si è sottoposto ad accertamenti strumentali per via di un problema muscolare. Gli esami hanno evidenziato una elongazione dell’adduttore destro: le sue condizioni verranno valutata giorno per giorno dallo staff medico. Nell’ultimo fine settimana, il centrocampista aveva partecipato alla (vittoriosa) trasferta della Primavera sul campo dell’Atlanta e non era quindi aggregato alla squadra di Vanoli.