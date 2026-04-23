Il Torino Primavera è al 15° posto in classifica con 4 partite da disputare, ma la salvezza non è ancora certa
I giovani granata, reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Genoa, sono chiamati subito a resettare e ripartire per chiudere il prima possibile la pratica salvezza. Discorso che rimane ancora aperto nonostante i punti (5) che separano il Torino dalla zona play out a 4 giornate dal termine del campionato. Per la salvezza aritmetica i giovani granata, attualmente al 15° posto, dovranno fare più punti possibili in modo da mantenere il distacco dalla 17° posizione e, se possibile, incrementarlo.
Lo scontro diretto con il Sassuolo e i punti mancanti per la salvezza
Il 1° maggio, dopo la gara contro l’Atalanta, Il Torino affronterà in trasferta il Sassuolo che, attualmente, occupa 16a posizione in classifica a soli 2 punti di distanza dai ragazzi di Baldini. Una partita che assume tutti i contorni di uno scontro diretto, tra due squadre che lottano per incrementare i punti di distacco dai bassi fondi della classifica.
La salvezza aritmetica dista 7 punti e i giovani granata hanno a disposizione 4 partite per accumularli più in fretta possibile. Infatti, oltre che il Sassuolo, alle spalle del Torino c’è il Napoli a 37 punti al 17°, in piena zona play out. Molto dipenderà dai risultati dei partenopei e dei neroverdi
Il Calendario di Torino, Sassuolo e Napoli
In queste ultime 4 giornate, il Torino dovrà affrontare un calendario impegnativo composto da Atalanta, Sassuolo, Lazio e Milan. Il Sassuolo, che sembra avere quello più ostico, se la vedrà con Cesena, Torino, Roma e Frosinone mentre il Napoli con Inter, Verona, Lecce e Cagliari.
La classifica
- Fiorentina 59
- Parma 58
- Cesena 58
- Roma 55
- Atalanta 53
- Bologna 52
- Inter 52
- Genoa 49
- Lecce 47
- Juventus 47
- Monza 45
- Hellas Verona 45
- Lazio 44
- Milan 44
- Torino 42
- Sassuolo 40
- Napoli 37
- Cagliari 34
- Frosinone 30
- Cremonese 24
la Primavera ridotta a lottare per la salvezza….
Rotondale, nel tuo titolo mancano tre parole ed un punto esclamativo: CHE PROFONDA TRISTEZZA !