La probabile formazione del Torino / Il lituano e il polacco a tappare i buchi. Ballottagio a sinistra tra Lazaro e Masina

Il Torino in visita a Napoli per il match valevole per la 28a giornata di Serie A. I granata dovranno fare i conti con diverse assenze, a partire dalla guida tecnica con Ivan Juric squalificato, sostituito in panchina dal vice Matteo Paro. Il discorso si allarga poi a centrocampo, dove il Toro dovrà fare a meno di Ricci e Ilic, rispettivamente espulso e infortunatosi contro la Fiorentina. Non ci sono grosse novità quindi per quanto riguarda il terzetto davanti a Milinkovic-Savic, con Buongiorno al centro e Djidji e probabilmente Rodriguez come braccetti. Lo svizzero dovrebbe quindi rioccupare un posto nella linea difensiva dopo l’avanzamento con la Fiorentina a esterno per favorire Masina. Il marocchino, a proposito, sembra partire di qualche griglia indietro rispetto a Lazaro, che andrebbe a riprendersi la fascia mancina. Ballottaggio ancora in corso, mentre non c’è il minimo dubbio sulla presenza dal primo minuto di Bellanova a destra.

Juric punta su Okereke?

Come già accennato, Ivan Juric sotto il Vesuvio dovrà inventarsi una nuova linea mediana. Senza Ilic, Ricci e Tameze, il croato schiererà la coppia inedita Linetty-Gineitis, che insieme avevano già giocato dall’inizio ma in un centrocampo a tre. A loro il compito di interdire e anche dialogare con i giocatori più avanzati come Nikola Vlasic a svariare dietro le punte Zapata e uno tra Okereke e Sanabria. Il paraguiano, fermo a tre reti in campionato, sta deludendo e Juric potrebbe concedergli una pausa favorendo invece lo scalpitante attaccante nigeriano, finora inserito soltanto a partita in corsa. Non saranno della partita oltre ai centrocampisti indisponibili, i due centrali Lovato e Schuurs.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Ivan Juric in vista della sfida al Napoli:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Okereke, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Masina, Vojvoda, Savva, Kabic, Sanabria, Pellegri. All. Juric

Squalificati: Ricci

Indisponibili: Schuurs, Vojvoda, Ilic, Tameze