Ecco chi è sceso in campo ieri tra i giocatori del Torino: Pedersen osserva il successo della Norvegia dalla panchina

Sconfitta per l’Albania, già matematicamente qualificata al prossimo Mondiale, contro l’Inghilterra per 2-0. La gara che ha avuto inizio alle 18:00 di ieri, ha visto tra i titolari Asllani e Ismajli autori di una partita complicata contro un avversario del calibro dell’Inghilterra. Alle 20.45 è scesa in campo la Norvegia sul campo di San Siro contro l’Italia, Marcus Pedersen ha osservato la vittoria dei suoi dalla panchina, che si sono imposti con un sonoro 4-1. Terminano dunque gli impegni con le rispettive nazionali dei tre giocatori granata, che sono pronti a fare rientro a Torino.