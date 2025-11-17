Una volta tornato in Italia il serbo si sottoporrà a nuovi accertamenti per chiarire l’entità dell’infortunio

Un po’ di sfortuna nel Torino in questa pausa di metà novembre dedicata alle Nazionali. La squadra allenata da Marco Baroni ha infatti perso due giocatori importanti. Il primo è Giovanni Simeone, che si è fatto male in allenamento. Il secondo è invece Ivan Ilic, che si è infortunato in Nazionale con la Serbia. Il numero 8 del Torino una volta rientrato in Italia si sottoporrà ad esami per avere una conferma rispetto agli accertamenti effettuati già in patria.

L’infortunio

Ilic si è fatto male giovedì 13, nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali Inghilterra-Serbia, poi persa per 2-0 dalla sua selezione. Ilic è partito titolare in mezzo al campo con il 17 sulle spalle, ma poi è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 39′. Il classe 2001 del Torino ha appoggiato male il ginocchio sinistro, sentendo un forte dolore all’articolazione. Finita la partita, l’allenatore della Serbia aveva detto: “Ivan ha sentito rompersi qualcosa”. Ma poi una prima parte di esami è stata già svolta in Serbia e allora il tecnico ha poi affermato: “L’infortunio di Ilic non è così grave”. Vista la dinamica dell’infortunio, si poteva pensare il peggio invece così non è.

Era tornato protagonista

Un infortunio che è arrivato proprio nel momento sbagliato, un vero peccato. Ilic aveva svolto un buon ritiro estivo, poi però non era diventato un titolare fisso nell’11 granata. Ma nell’ultimo periodo, complice anche un momento no di Asllani, era tornato protagonista. In Bologna-Torino 0-0 era tornato titolare e aveva fatto un’ottima partita da centrale nei 3 in mezzo. Confermato titolare anche contro il Pisa (2-2) in casa e contro la Juventus (0-0) in trasferta. Era tornato protagonista, adesso si deve fermare.