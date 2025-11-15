Veljko Paunović, ct della Serbia, ha tranquillizzato sulle condizioni di Ilic dopo l’infortunio a Wembley

In conferenza stampa, alla vigilia della seconda sfida della Serbia alla Lettonia, il ct della Nazionale Paunovic ha parlato anche di Ivan Ilić, che a Wembley si è fermato a causa di infortunio. L’allenatore serbo ha tranquillizzato tutti, dopo che invece aveva parlato con altri termini a caldo. “Vorrei dire di Ivan Ilić, sapete che è stato sostituito a causa di un infortunio. Sono state fatti gli esami, l’infortunio non è così grave, ma avrà sicuramente bisogno di tempo per recuperare, non sono un esperto per dire quanto”.