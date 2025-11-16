Ecco i titoli dei principali quotidiani di oggi sul Torino: focus sulle chance di Zapata e il destino di Ngonge

Tuttosport

Baroni su Ngonge: “Mostra cosa sai fare”

In ballo c’è anche il riscatto del suo cartellino fissato a 16 milioni, Cairo verserà questa cifra al Napoli solo se pienamente convinto.

Rincorsa Aboukhlal, il Toro lo aspetta ma dipende da lui

Risolti i problemi fisici si candida per rientrare, anche se il 3-5-2 penalizza le sue caratteristiche.

“Conosco Giorgini il potenziale ce l’ha”

L‘ex mediano Alessandro Gazzi, nella scorsa stagione ha allenato il difensore al Sudtirol: “Il salto in A è duro, ma possiede fisicità e gioca già in una difesa a 3.

La Stampa

Toro, senza Simeone scatta l’ora di Zapata e Baroni fa l’arbitro

Il tecnico granata col fischietto durante la partitella di ieri. Cento tifosi al Filadelfia, il capitano vuole trovare più spazio.

Don Robella ancora in condizioni gravi ma stabile, sulla dinamica dello schianto per ora solo ipotesi

L’incidente del parroco di Mappano e Leinì una settimana fa sulla Torino-Savona.

La gazzetta dello Sport

Toro riecco Anjorin

Segna un gol, corre sciolto: Baroni lancia l’uomo in più. A segno contro la Primavera giocando 90′, mezzala o trequartista: adesso è pronto.