Ecco chi è sceso in campo ieri tra i giocatori del Torino: Maripan vince contro la Russia e Adams perde contro la Grecia

Sabato 15 novembre si sono svolte le partite delle Nazionali di Cile e Scozia, che hanno visto protagonisti due dei 12 giocatori granata convocati dalle rispettive Nazionali. Il Cile di Guliermo Maripan ,che ha fornito un’altra prestazione solida e attenta, si è imposto per 2-0 nell’amichevole contro la Russia disputata ieri alle 16:00. Maripan e compagni, già esclusi dal prossimo Mondiale, saranno impegnati in un’altra amichevole, il 18 novembre contro il Perù. La Scozia in corsa per la qualificazione al Mondiale 2026, guidata in attacco da Che Adams, è uscita sconfitta dalla partita contro la Grecia, già esclusa dal Mondiale, per 3-2. Match durante il quale il centravanti granata è andato più volte vicino al gol. Una gara di una caratura importante visto il solo punto che distanzia la Scozia (seconda classificata nel gruppo C) dalla Danimarca (prima classificata). Il prossimo impegno di Adams e compagni sarà proprio contro la Danimarca il 18 novembre, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto per la qualificazione al prossimo Mondiale.