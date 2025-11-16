Gvidas Gineitis adesso scalpita nel Torino di Baroni. Senza Ivan Ilic infortunato il lituano può giocare di più

Il Torino al Filadelfia sta preparando la sfida contro il Como, l’avversario della 12^ giornata. Baroni non ha a disposizione tutta la rosa, visto che è in corso la pausa dedicata alle Nazionali. E poi sono arrivate due brutte notizie: l’infortunio di Ilic e quello di Simeone. Il centrocampista serbo si è fermato in Nazionale, durante la partita contro l’Inghilterra, e non è ancora chiara la diagnosi: verrà visitato domani, al rientro in Italia, dai medici dello staff granata. Lo stop di Ilic potrebbe però aiutare Gvidas Gineitis a trovare più spazio, considerato che senza Ilic è l’unico mancino nel centrocampo del Torino. Con il numero 8 infortunato, il lituano può giocare di più. Al momento Gineitis è in ritiro con la sua nazionale, la Lituania, dove è un titolare fisso.

La sua stagione

Gineitis non sta vivendo una stagiona semplice: al momento ha giocato 7 partite su 11, ma solo 2 da titolare. Le sue prestazioni non sono sempre state sufficienti, pesante è stato l’errore commesso contro l’Inter nella prima giornata, dove i granata hanno perso 5-0: dopo quella partita Baroni lo ha fatto giocare meno. Poi tra il cambio modulo e la situazione generale ha avuto poco spazio. In totale ha giocato 229 minuti. Non sta avendo molto spazio, ma la stagione è ancora lunga e la situazione adesso potrebbe cambiare.

Il centrocampo e la concorrenza

Ormai il Torino ha scelto come strada quella del 3-5-2 e i tre titolari in mezzo al campo sulla carta sono Casadei, Asllani e Vlasic. Ma nelle ultime partite era stato proprio Ilic a prendere il posto ad Asllani. Ma, considerando anche che Anjorin non è ancora al meglio, Gineitis potrebbe trovare maggiore spazio nelle rotazioni e accumulare sempre più spazio in campo, entrando a gara in corso.