Mercoledì la ripresa degli allenamenti in vista della sfida casalinga contro il Como: il portiere si gioca le sue carte contro Paleari

Manca una settimana alla sfida di Serie A contro il Como: i granata giocheranno il posticipo in casa di lunedì alle ore 18:30. Franco Israel inizia oggi la sua di settimana verso il match: da mercoledì, quando la squadra si ritroverà al Filadelfia dopo i due giorni di pausa concessi, avrà l’opportunità di convincere Baroni. Sarà difficile sradicare Paleari dopo le ottime prestazioni del numero 1, ma il numero 81 vuole giocarsi le sue chance. Sabato mattina al Filadelfia l’amichevole contro la Primavera l’ha giocata lui, mentre Paleari ha fatto allenamento normale. Il fastidio al costato è passato e adesso il portiere è recuperato al 100%.

Non ci sono gerarchie

Alberto Paleari, uomo del momento e MVP del derby della Mole, ha permesso di non forzare sul recupero di Israel. Paleari si è fatto trovare più che pronto e così Israel ha recuperato bene. Non è nemmeno andato in Nazionale, nonostante fosse praticamente a posto. Adesso sarà Baroni a decidere chi giocherà. L’allenatore del Torino è stato chiaro e lo ha ribadito più volte: soprattutto in porta, non ci sono gerarchie. Gioca chi merita e chi ha il valore maggiore. Israel, preso per fare il titolare ed è stato così fino all’infortunio, non può pensare che adesso tornerà tra i pali dal 1° minuto in automatico. Anche perché Paleari in tal senso ha fatto vedere che vuole giocare. Baroni di certo non dormirà sonni tranquilli con questo dilemma in testa, che però è sempre meglio avere piuttosto che no.

L’ultima volta fu clean sheet

Nessuno si sarebbe aspettato un impatto del genere di Paleari, a distanza di anni, con la Serie A dopo le sue ultime esperienze. E invece il lavoro e l’impegno ripagano sempre. Ma Israel comunque sia non aveva fatto male. Forse ha pagato il fatto che prima di Torino-Napoli la difesa ha avuto evidenti lacune, che adesso piano piano stanno scomparendo. Si tratta di un portiere ancora da scoprire, ma interessante e di prospettiva vista l’età. L’ultima volta che ha giocato titolare fu clean sheet: Torino-Napoli 1-0.