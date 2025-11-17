Ecco chi saranno i giocatori del Torino che oggi scenderanno in campo con i propri paesi per sfidare le nazionali avversarie

Oggi lunedì 17 novembre, si terranno le sfide di 3 dei 12 giocatori del Torino convocati in Nazionale. Il primo Paese a scendere in campo sarà la Guinea Equatoriale di Saul Coco, che affronterà il Madagascar alle 15:00, con l’obbiettivo di dare continuità al precedente successo ottenuto in amichevole contro il Kenya per 1-0. Alle 20.45 scenderà in campo la Lituania di Givdas Gineits, già fuori dal Mondiale, che affronterà l’Olanda in amichevole. Alla stessa ora toccherà alla Croazia di Nikola Vlasic, che rinvigorito dal gol che ha sigillato la vittoria per 3-1 contro le Isole Faroe e la qualificazione al prossimo Mondiale, vuole consolidare il primato nel girone.