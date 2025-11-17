L’ex attaccante granata ha commentato così il trionfo di ieri sera da parte di Jannik Sinner, alle ATP Finals di Torino

Dopo la finale delle ATP disputata ieri sera tra Sinner e Alcaraz, che ha visto l’Italiano sollevare il trofeo per la seconda volta consecutiva, durante la Domenica Sportiva, l’ex attaccante del Torino Ciccio Graziani ha commentato così la vittoria: “Sono strafelice perché abbiamo il più grande tennista, oggi, al mondo, ma sono anche contento perché si giocava a Torino e guarda caso Sinner ha giocato con la maglia granata, stasera hanno vinto anche i tifosi del Toro“.