L’ex attaccante granata ha commentato così il trionfo di ieri sera da parte di Jannik Sinner, alle ATP Finals di Torino

Dopo la finale delle ATP disputata ieri sera tra Sinner e Alcaraz, che ha visto l’Italiano sollevare il trofeo per la seconda volta consecutiva, durante la Domenica Sportiva, l’ex attaccante del Torino Ciccio Graziani ha commentato così la vittoria: “Sono strafelice perché abbiamo il più grande tennista, oggi, al mondo, ma sono anche contento perché si giocava a Torino e guarda caso Sinner ha giocato con la maglia granata, stasera hanno vinto anche i tifosi del Toro.

TAG:
ultimo aggiornamento: 17-11-2025

Kawasaki77
Kawasaki77
57 minuti fa

Ma va a caghè…piuttosto di ste cazz.zate, novità sul Robaldo?

Berggreen
Berggreen
1 ora fa

Cazz, s’è accorto 😵‍💫🫣

Fandango
Fandango
1 ora fa

Campionato fermo, siete a corto di argomenti?

