Il centrale granata si è ripreso la titolarità e dopo l’ottima prova nel derby, torna dalla Nazionale con la voglia di riconfermarsi

Ardian Ismajli, dopo diversi problemi fisici, si è ripreso con forza la titolarità e dopo la grande prova nel derby della Mole vuole trovare quella continuità che ad oggi li è un pò mancata. La solidità che aveva contraddistinto il difensore albanese durante la scorsa stagione con la maglia dell’Empoli, che aveva attirato l’attenzione proprio della Juventus, sta venendo finalmente fuori e la prestazione nel derby ne è la testimonianza.

Ismajli, un ritorno dopo l’infortunio

Ismajli si è dimostrato un vero e proprio muro in difesa, imponente nei duelli e mai in ritardo nei contrasti, un giocatore fondamentale per il Torino che fa della sua struttura fisica e la sua esperienza le principali virtù. Le prestazioni fornite nel derby e contro la Roma, che rappresentano le sue migliori in stagione, sono state esemplari nella pulizia e nella puntualità dei suoi interventi, che hanno messo mano in tutte e due i risultati.

Ciò in cui pecca Ismajli è la fase di impostazione, che seppur non abbia mai figurato tra le doti del giocatore, rappresenta una alterativa concreta per la retroguardia granata, che incarna invece alla perfezione Adrien Tameze, un braccetto di spinta che permette a Baroni di costruire dal suo lato di campo.

Contro il Como per dare continuità

Ismajli, oltre che riscattare la sconfitta subita in Nazionale contro l’Inghilterra, vuole dare seguito al buon momento di forma che lo vede ad oggi il titolare nella difesa a 3 definita da Coco e Maripan. Il numero 44 granata per altro, non ha mai perso contro i lariani, che durante la passata stagione hanno sbattuto contro il muro albanese, allora giocatore dell’Empoli, senza riuscire mai a vincere. Il Toro si affida dunque al suo pilastro, per la sfida di Lunedì 24 novembre all’Olimpico Grande Torino.