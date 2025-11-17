Lo scorso anno ha trovato spazio fino all’infortunio: per Njie l’attuale stagione è tutta in salita

Alieu Njie, attaccante classe 2005, dopo un’annata incoraggiante che lo ha visto protagonista di 16 partite giocate e un gol messo a referto, nell’attuale stagione ha trovato decisamente meno spazio. Titolare contro il Pisa in Coppa Italia – anche se lontano da una forma fisica importante – l’esterno non è al momento tenuto in considerazione per le principali rotazioni in campionato.

L’infortunio e l’inzio difficile di stagione

Il numero 92 granata durante questo inizio di campionato, oltre che per un modulo che non li si addice per le sue caratteristiche, è stato vittima di noie fisiche che li hanno impedito peraltro, anche di terminare la scorsa stagione. Alieu Njie ha giocato appena 4 minuti in campionato e 64 in Coppa Italia. Risulta essere pertanto un paradosso che il migliore giovane talento della scorsa stagione sia relegato in panchina, ma d’altronde è lo specchio di una timida considerazione dei giovani talenti in Italia.

Njie, l’esordio e il primo gol

Nella stagione scorsa Paolo Vanoli ha creduto fortemente in lui facendolo esordire il 20 settembre di un anno fa in occasione della gara contro il Verona allo stadio Bentegodi, vinta 3-2. Da li a poco più di un mese arriva il suo primo gol in maglia granata, è il 25 novembre e i granata ospitano il Como di Fabregas. Una partita bloccata per 75 minuti, fino a quando Njie approfitta di un pasticcio difensivo e deposita in rete il pallone della vittoria granata. Un primo gol che qualsiasi bambino sogna di fare o forse addirittura migliore di come lo si possa immaginare, però questo non è un sogno e Njie va a festeggiare il gol sotto la Maratona, scolpendo nella propria mente quella data.