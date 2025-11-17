Dopo 6 partite consecutive da titolare col Toro, il terzino riposa in Nazionale e torna fresco per la prossima sfida al Grande Torino

Marcus Pedersen è stato schierato titolare per 6 partite consecutive in serie A, il che è una notizia siccome non è mai stato utilizzato con così tanta continuità da quando è al Toro. Baroni lo ritiene inamovibile e la crescita seppur incompleta si vede. Durante la pausa delle nazionali, che per il terzino norvegese si è appena conclusa, lo ha visto inutilizzato in tutte e due le partite della Norvegia con la quale però ha potuto festeggiare la qualificazione al prossimo Campionato Mondiale di calcio.

In netto miglioramento ma ancora incompiuto

Il numero 16 granata ha vissuto un mese sicuramente importante in termini di presenze, in virtù dei suoi miglioramenti e della poca concorrenza dal suo lato. L’ex Feyenoord nonostante sia l’esterno più convincente tra i granata è ancora l’unico insieme a Biraghi, tra i compagni di reparto, ad essere a secco di bonus. Ciò rispecchia perfettamente il calciatore granata, che seppur abbia dimostrato di essere cresciuto rispetto alla stagione passata, non è ancora riuscito ad essere incisivo offensivamente, non approfittando della manovra granata che spesso vira dal suo lato.

Recuperare energie per i prossimi impegni

Il suo mancato impiego in Nazionale può rappresentare per il Toro un sollievo, dato il suo utilizzo costante da parte di Baroni che non vede altri concreti contendenti dal suo lato di campo. Effettivamente su lato destro non ci sono alternative e questo è un aspetto importante che porta il Toro a dover tutelare il ragazzo per poterlo avere in forma. Motivo per cui il mancato impiego in Nazionale rappresenta una nota positiva per i granata e un pò meno per il ragazzo che avrà più stimoli nel fare uno step ulteriore con il club, dove la sua certa titolarità li da forse troppa sicurezza.