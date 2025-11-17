Il croato ha messo a segno il secondo gol in due partite con la Nazionale, titolare anche Gineitis
Un altro gol. Segna ancora con la Nazionale della Croazia Nikola Vlasic. Il numero dieci del Torino mette a segno pure stavolta il terzo gol della sua selezione, una rete che però stavolta consente di battere 3-2 il Montenegro nella sfida valida per le qualificazione al Mondiale (traguardo già raggiunto da Vlasic e compagni nella precedente gara). Novanta minuti anche per Gineitis, titolare con la Lituania nella sfida persa dalla sua Nazionale contro l’Olanda, 4-0.
Lo zio Perisic ci vorrebbe…( Se avete visto gli highlights) ma quello non se lo possono permettere nemmeno da vecchia gloria , altroché Vlasic
Ci vorrebbero anche il nonno Rakitic, nonno Boksic nonno Boban e nonno Prosinecki.
Quel che volevo scrivere anche io. Una delle ali più forti viste in questi anni.