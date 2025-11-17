Toro.it

Il croato ha messo a segno il secondo gol in due partite con la Nazionale, titolare anche Gineitis

Un altro gol. Segna ancora con la Nazionale della Croazia Nikola Vlasic. Il numero dieci del Torino mette a segno pure stavolta il terzo gol della sua selezione, una rete che però stavolta consente di battere 3-2 il Montenegro nella sfida valida per le qualificazione al Mondiale (traguardo già raggiunto da Vlasic e compagni nella precedente gara). Novanta minuti anche per Gineitis, titolare con la Lituania nella sfida persa dalla sua Nazionale contro l’Olanda, 4-0.

Gvidas Gineitis of Torino FC gestures at the end of the Serie A football match between FC Internazionale and Torino FC.
Mikechannon
Mikechannon
2 ore fa

Lo zio Perisic ci vorrebbe…( Se avete visto gli highlights) ma quello non se lo possono permettere nemmeno da vecchia gloria , altroché Vlasic

Berggreen
Berggreen
1 ora fa
Reply to  Mikechannon

Ci vorrebbero anche il nonno Rakitic, nonno Boksic nonno Boban e nonno Prosinecki.

leftwing
leftwing
1 ora fa
Reply to  Mikechannon

Quel che volevo scrivere anche io. Una delle ali più forti viste in questi anni.

