Ecco chi saranno i giocatori del Torino che oggi scenderanno in campo con i propri paesi per sfidare le nazionali avversarie

Oggi, martedì 18 novembre avranno luogo gli ultimi impegni dei 5 giocatori granata, di questa pausa nazionali. Alle 17:00 la Svezia U21 e Alieu Njie, dopo la sonora vittoria contro la Macedonia per 4-1, disputeranno la gara contro l’Armenia, per continuare il proprio cammino verso le qualificazioni ai prossimi Europei. Alla stessa ora la Turchia U21 di Ilkhan, dopo il gol vittoria siglato contro l’Ucraina, affronterà la Lituania per consolidare la vetta della classifica, determinante per la qualificazioni agli Europei. Alle 18:00 Guillermo Maripan e il suo Cile affronteranno in amichevole il Perù. Alle 20:00 Il Marocco di Adam Masina, che in questa sosta non è ancora stato schierato, scenderà in campo contro l’Uganda in amichevole. Alle 20.45 La Scozia di Che Adams, sarà impegnata in una gara delicatissima per la qualificazione al prossimo Mondiale contro la Danimarca capolista del gruppo C, da cui dista soltanto un punto in classifica.