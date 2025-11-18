Dopo un inizio di stagione impegnativo, il Torino avrà un calendario che lo metterà di fronte a squadre più alla portata

Lunedì all’Olimpico Grande Torino, i granata ospiteranno un Como ostico che attualmente occupa la settima posizione in campionato e questa gara potrà rivelare le vere ambizioni del Torino. Dopo un inizio di campionato che ha visto il Torino misurarsi con quasi tutte le big (la squadra di Baroni ha già incontrato, tra le altre, anche Roma, Lazio, Juventus, Inter) contro cui in alcuni casi ha ben figurato, ora arriveranno una serie di sfide più alla portata, delle quali approfittare per allungare la striscia positiva.

Tra Como e Milan c’è il Lecce, poi 4 partite alla portata

Successivamente alla partita contro il Como i granata saranno impegnati nella delicata trasferta di Lecce e poi ospiteranno il Milan di Allegri l’8 dicembre. Alla sfida interna contro i rossoneri seguiranno quattro partite contro Cremonese (in casa), Sassuolo (in trasferta), e Cagliari, il 27 dicembre al Grande Torino. Sarà l’ultima sfida dell’anno solare prima della ripresa del campionato il 4 gennaio.

Un inizio di campionato arduo

La partenza della squadra di Baroni è stata delle peggiori, oltre che per una calendario complesso anche per una condizione precaria della rosa del Toro, che si è resa protagonista di una sonora sconfitta per 5-0, alla prima giornata di campionato contro l’Inter, a San Siro. Sull’onda della paura e del malcontento dei tifosi granata, una timida ripresa si è vista contro la Fiorentina poi una vittoria di grinta contro la Roma e successivamente il brusco passo indietro contro Atalanta e Parma.

Un inizio altalenante che ha reso casuale la vittoria contro la Roma, mettendo Baroni all’angolo in occasione della partita contro la Lazio, poi pareggiata 3-3. Dopo quel pareggio rocambolesco i granata non si sono dati per vinti e da quella partita è arrivata la svolta del Toro, che non ha mai più perso in campionato dando continuità ai risultati.