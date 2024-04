Dopo la partita contro il Frosinone Ivan Juric era sceso negli spogliatoi per parlare con la squadra, in conferenza stampa ne ha parlato

Dopo la partita tra Torino e Frosinone finita 0-0, Ivan Juric che era in tribuna perché squalificato ha scelto di scendere subito dopo il triplice fischio negli spogliatoi per parlare alla squadra. Nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Torino ha parlato per la prima volta della partita di domenica pareggiata contro i gialloblù spiegando che dopo la partita contro il Frosinone era deluso dalla squadra: “Sono rimasto molto deluso, è la prima partita da quella di andata con l’Inter dove è andato tutto male, non mi è piaciuto niente, non voglio più vedere questo al di là di avversari o altro, nelle prossime cinque partite voglio vedere la mia squadra, quella delle ultime 20 partite, non è possibile fare una partita così”. Parole sicuramente dure verso i suoi giocatori seguite però da parole tutto sommato ottimiste che fanno trapelare anche la speranza di Juric di poter ancora raggiungere miracolosamente l’Europa.

Paro aveva liquidato la questione nella conferenza post partita

Matteo Paro, allenatore in seconda e quindi sostituto di Juric nella partita contro il Frosinone, dopo il pareggio per 0-0 della scorsa giornata di campionato aveva parlato davanti alle telecamere e aveva anche risposto alla domanda riguardo al comportamento del tecnico di Spalato. Il vice Juric ha commentato la scelta del suo collega di scendere negli spogliatoi dopo la partita liquidandola come un semplice confronto con la squadra e con lui stesso riguardo alla partita. Da quanto ha detto però Juric in conferenza stampa, prima della sfida contro l’Inter, ha fatto intendere che il famoso confronto con i suoi giocatori sulla partita non deve essere stato molto amichevole. Tuttavia il tecnico ha confermato in conferenza stampa l’ottimismo e la fiducia nel gruppo.