Pericolo scampato per il diffidato Samuele Ricci: contro l’Empoli non è stato ammonito e ci sarà nel derby contro la Juve

Trovare qualche buona notizia, dopo la sconfitta contro l’Empoli di Nicola, non è facile. Oltre alla doppietta di Zapata, c’è un’altra nota lieta verso il derby: Samuele Ricci ci sarà. Pericolo scampato per il numero 28 granata, che rimane comunque diffidato. Contro il suo ex Empoli, non è stato ammonito e quindi Juric può tirare un sospiro di sollievo. Solo Zapata, per proteste, è stato ammonito. Ricci, in campo, era l’unico diffidato. La sua è stata una prestazione sufficiente, sicuramente non a livello di quella contro il Monza. Una partita di ordine in mezzo al campo, al fianco di Linetty. Ha giocato fino al minuto numero 82, poi al suo posto è entrato Lovato sul 2-1. Contro la Juventus vuole essere protagonista. Partita molto difficile, ma nella quale Juric è fiducioso.

Un reparto in emergenza

Quello del centrocampo, per il Toro, è un reparto in emergenza. Senza Ilic e Gineitis, entrambi infortunati, non ci sono mancini. Gli unici centrocampisti a disposizione sono Linetty, Ricci e Tameze. Quest’ultimo però, deve sacrificarsi in difesa, visto che mancano Schuurs e Djidji. In quella posizione Juric non vede Sazonov, ma Lovato può adattarsi. Non è da escludere che, nelle prossime gare, Tameze possa tornare in mezzo al campo, anche per fare rifiatare Linetty. Il numero 61, ha giocato troppo in difesa. La sua esperienza in mezzo al campo serve, eccome. Soprattutto in questo momento.

Le parole di Juric

Juric, come dichiarato in conferenza stampa, non aveva paura di perdere Ricci: “No, al derby non ci penso ancora”. Un tipo di atteggiamento rischioso, ma che ha portato i suoi frutti. Il classe 2001, deve giocare il più possibile. Mancano ancora 7 partite, nelle quali deve alzare il livello. Oggetto di mercato in estate, la sua stagione è stata tra alti e bassi. Può crescere ancora molto e far vedere quanto vale davvero. Contro il Monza si era vista la sua versione migliore.