Il paraguiano arriva da due gol in trasferta, contro Verona e Cagliari ma in carriera gli manca la rete a Roma

Una prestazione sottotono contro il Como, per la quale però non mancano attenuanti, come la febbre che fino a poche ore prima lo aveva tenuto a letto. Pochi anche i palloni davvero giocabili, capaci di farlo entrare in partita. Antonio Sanabria ha sfruttato queste giornate di recupero e l’intensità degli allenamenti per presentarsi al meglio fisicamente in vista del prossimo impegno di campionato. La Roma chiama, e Sanabria, come nell’ultima partita giocata lontano dal Grande Torino, proverà a rispondere positivamente. “Segnerò io per te”, aveva promesso ‘Tonny’ all’amico Duvan prima della sfida con il Cagliari. Mantenere questa promessa, oltre che per il capitano, sarebbe ideale anche per sé stesso e per la squadra.

Due gol consecutivi lontano dal Grande Torino

Un’altra trasferta chiude un mese che il Torino ha trascorso perlopiù lontano da casa. Solo contro il Como, infatti, la squadra di Vanoli ha giocato davanti ai propri tifosi, ottenendo l’unica vittoria delle ultime tre gare. Se il Toro ha trovato nella propria casa una zona di comfort, lo stesso non si può dire di Sanabria, che proviene da due reti consecutive in trasferta. Il 20 settembre è tornato al gol, che gli mancava da marzo scorso, al Bentegodi, e dieci giorni fa ha segnato all’Unipol Domus di Cagliari. Nel mezzo, contro l’Inter, è rimasto a osservare il match dalla panchina.

Sanabria, 0 gol all’Olimpico

Per Sanabria si presenta quindi l’occasione di lasciarsi alle spalle la gara con il Como, in cui non è riuscito a entrare nel vivo del gioco, e di provare a sfatare il tabù dell’Olimpico. Da quando è in Italia, infatti, ‘Tonny’ non è mai riuscito a togliersi la soddisfazione di segnare contro la Roma o la Lazio in trasferta. Con i giallorossi era riuscito a fare gol il 18 aprile 2021, in un Torino-Roma terminato 3-1, senza mai riuscire a replicare. Ora ha l’opportunità di “togliersi quel dente” proprio davanti al tecnico con cui ha ottenuto il miglior rendimento in carriera, Ivan Juric, segnando le 12 reti della stagione 2022-2023.