Torino-Napoli si giocherà domenica 1 dicembre alle ore 15:00. Ecco tutte le informazioni utili per la vendita dei biglietti

Torino-Napoli, gara valida per la 14^ giornata, si giocherà domenica 1 dicembre alle ore 15:00. Al momento i partenopei sono primi da soli in classifica. Ecco le fasi di vendita dei biglietti.



Fase 1 dedicata agli abbonati (solo online)

Dalle ore 10:00 di mercoledì 30 ottobre a 00:00 di domenica 3 novembre. Gli abbonati possono acquistare fino a 4 biglietti per i loro amici granata al miglior prezzo.

Fase 2 dedicata ai possessori della tessera Cuore Granata (solo online)

Dalle ore 10:00 di lunedì 4 novembre, a prezzi agevolati rispetto alla vendita libera.

Fase 3 vendita libera

Dalle ore 10:00 di martedì 12 novembre (online) e poi dalle ore 10:00 di giovedì 14 novembre (punti vendita).

Settore ospiti

Prezzo di 35 euro, per i possessori della tessera Napoli. A partire dalle 10:00 di mercoledì 30 ottobre.