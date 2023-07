Tanti giocatori del Torino hanno cambiato il taglio di capelli: questa mattina Sanabria si è presentato al campo rasato a zero

Nuova stagione, nuovo Sanabria: almeno per quel che riguarda il look. L’attaccante paraguaiano si è infatti rasato completamente a zero. Non è il primo calciatore del Torino ad aver variato il proprio taglio di capelli in questo inizio di stagione: Wilfried Singo si èfatto crescere le freccine. Tornando a Sanabria, il nuovo look sembra portargli bene: il numero 9 granata ha cominciato l’allenamento segnando un paio di gol di testa.