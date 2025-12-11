L’ex attaccante del Torino ha commentato così il suo imminente ritorno nel capoluogo piemontese, dove affronterà i granata da avversario

Nel corso dell’ultima conferenza stampa per la Cremonese, Sanabria ha risposto ha qualche domanda sul suo arrivo nella nuova squadra e sulle sensazioni che proverà quando dovrà affrontare il Torino da avversario.

L’attaccante paraguayano ha commentato così i primi mesi a Cremona: “Mi sono integrato subito con la città, con i miei compagni e con la società. Sono qui da pochi mesi, ma ho trovato un gruppo di persone spettacolari che mi aiuta a crescere ogni giorno. Essere qui è un piacere, imparo qualcosa di nuovo ogni giorno”. Contro il Lecce l’ex granata ha trovato la sua prima rete con la nuova maglia, e per lui è stata una liberazione: “Non segnavo da tantissimo tempo quindi è comunque stata una liberazione. Noi attaccanti viviamo per il gol, se poi serve ad aiutare la squadra è ancora meglio. Sono molto contento, anche perché le mie bimbe sono venute allo stadio per la prima volta”.

Il ritorno a Torino

Sanabria ha subito trovato una buona intesa con Nicola dal momento che i due hanno già vissuto diverse esperienze insieme: “Ho avuto l’opportunità di lavorare con lui sia a Genova che Torino quindi lo conosco abbastanza bene. È una persona positiva, che sta sempre vicino ai giocatori e questo sicuramente aiuta tanto il gruppo“. Tonny ha poi commentato che ritroverà con piacere i suoi ex compagni in vista della prossima sfida di campionato: “Sicuramente sarà una partita speciale dal punto di vista emotivo, con i miei ex compagni ho trascorso 4 anni, sarà una bellissima occasione per salutare di nuovo tutti e mi fa piacere ritrovarli”. Infine, Sanabria ha commentato le differenze dello stile di gioco tra Zapata e Vardy, ribadendo come sia positivo per lui allenarsi con giocatori del loro calibro: “Duvan è un attaccante molto fisico, Jamie attacca più la profondità: io cerco da imparare sia da uno che dall’altro, per me è un piacere potermi allenare con giocatori così importanti e quindi rispondo entrambi”.