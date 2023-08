Il paraguaiano del Torino, Tonny Sanabria, costretto ad uscire per un problema muscolare a metà primo tempo di Milan-Torino

La partita di Sanabria a San Siro è durata circa 20 minuti: l’attaccante è stato costretto ad uscire per un problema muscolare. Sfortunato il giocatore che già in questo precampionato aveva avuto qualche problemino fisico, rientrando poi in Coppa Italia. Sembrerebbe trattarsi di infortunio al bicipite femorale della coscia destra.