Tutto su Saba Sazonov, difensore georgiano classe 2002 della Dinamo Mosca che Davide Vagnati sta portando al Torino

Saba Sazonov è un calciatore russo naturalizzato georgiano, difensore della Dinamo Mosca e della nazionale della Georgia. È nato il 1 febbraio 2002 a San Pietroburgo. Ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile dello Zenit San Pietroburgo e ha esordito in prima squadra il 16 maggio 2021, disputando un quarto d’ora di gara contro il Tambov. Nel 2021, è stato acquistato dalla Dinamo Mosca e si è da subito preso un posto da titolare nel suo nuovo club. Nel 2022/2023 ha giocato 34 gare tra Primera Liga e Coppa di Russia, realizzando anche una rete. Sazonov ha rappresentato la Georgia nella nazionale Under-21 e vanta anche 2 presenze nella selezione maggiore. Del ragazzo si parla un gran bene in Russia ed è visto come uno dei difensori più promettenti del paese. Una delle sue qualità principali è sicuramente la forza fisica: è alto 1,94 metri e per questo può essere molto pericoloso anche nel gioco aereo in fase offensiva.

Il ruolo di Sazonov

Sazonov è un difensore centrale di piede destro, che nel corso della sua carriera ha giocato prevalentemente nella difesa a tre. È un giocatore piuttosto duttile e può giocare al centro o come braccetto di destra o di sinistra. All’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di mediano: non sarebbe dunque una sorpresa se Ivan Juric decidesse di schierarlo a centrocampo in situazioni di necessità.